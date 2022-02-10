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Hükümlülerin ürettiği ürünler Çankırı Adliyesi önünde satışa sunuluyor - Son Dakika

Hükümlülerin ürettiği ürünler Çankırı Adliyesi önünde satışa sunuluyor

10.02.2022 13:03
Hükümlülerin ürettiği ürünler Çankırı Adliyesi önünde satışa sunuluyor

Hükümlülerin ürettiği ürünlerin bulunduğu İşyurdu Satış Büfesi, Çankırı Adliyesi önünde açıldı.

Hükümlülerin ürettiği ürünlerin bulunduğu İşyurdu Satış Büfesi, Çankırı Adliyesi önünde açıldı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı modern infaz sistemi kapsamında yürütülen proje ile İşyurtları Kurumu bünyesinde hükümlülere mesleki eğitim verildiği belirtildi.

Ceza infaz kurumlarında aldıkları eğitimlerle meslek edinen hükümlülerin kurum bünyesinde ürettikleri ürünlerin İşyurtları Kurumu Satış Büfe-Mağazalarında satışa sunulduğu anlatılan açıklamada, "Satış noktalarında hükümlülerin ürettiği ekmek, üzüm pekmezi, tahin, şal, kravat, ceviz, kuru üzüm, karabiber, el kremi, çiğ köfte, paketli kuruyemiş ürünleri, gül ve limon kolonyası, gül sabunu, nar ekşisi gibi el emeği göz nuru ürünler yer alıyor. Ürünler uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşturuluyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Çankırı Adliyesi ön bahçesinde faaliyete geçen İşyurtları Kurumu Satış Büfesi'ne tüm vatandaşlar davet edildi.

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Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet, Çankırı, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hükümlülerin ürettiği ürünler Çankırı Adliyesi önünde satışa sunuluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hükümlülerin ürettiği ürünler Çankırı Adliyesi önünde satışa sunuluyor - Son Dakika
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