Hükümlülerin ürettiği ürünler Menemen Adliyesinde satışa sunuluyor - Son Dakika

Hükümlülerin ürettiği ürünlerin satışa sunulduğu Menemen Adliyesi içindeki İmece Kafe'deki ürün gamına tekstil ve bakliyat ürünleri de eklendi.

Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada ülke genelindeki 20 ceza infaz kurumundaki atölyelerde hükümlülerin el emeğiyle ürettikleri yüze yakın çeşitte ürünün satışa sunulduğu kafenin vatandaşlardan ilgi gördüğünü belirtti.

Taleplerle ürün çeşidini artırdıklarını artık tekstil ve bakliyat ürünlerinin de rafa konulduğunu anlatan Gündoğdu, yüksek kalitedeki birçok ürünün piyasanın çok altında fiyatlarla satışa sunulduğunu ifade etti.

Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Buradaki çalışmalar çok kıymetli. Çünkü mahkumların sadece cezalandırılması amacıyla bir alanda toplanması ceza hukukunun temel amacı değildir. Onların ıslah edilmesi ve topluma geri kazandırılması esastır. Türkiye'nin her yerinde mahkumlarımız, infaz kurumlarımızda meşakkatli çalışmalar ortaya koyarak ürünleri vatandaşlarımıza sunmaktadır. Bu vesileyle kendilerini de bir iş dalında yetiştirme fırsatı buluyor, meslek sahibi olarak cezalarını bitirdikten sonra hayatlarını devam edebiliyorlar. Aynı zamanda mahkumlar infaz kurumlarında yaptığı üretim karşılığı maaş alıyor, sigortaları da yapılıyor."