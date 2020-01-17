Hükümlülerin ürettiği ürünler Menemen Adliyesinde satışa sunuluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hükümlülerin ürettiği ürünler Menemen Adliyesinde satışa sunuluyor - Son Dakika

Hükümlülerin ürettiği ürünler Menemen Adliyesinde satışa sunuluyor

6 saat önce

Hükümlülerin ürettiği ürünlerin satışa sunulduğu Menemen Adliyesi içindeki İmece Kafe'deki ürün gamına tekstil ve bakliyat ürünleri de eklendi.

Hükümlülerin ürettiği ürünler Menemen Adliyesinde satışa sunuluyor, System.String[]

Hükümlülerin ürettiği ürünlerin satışa sunulduğu Menemen Adliyesi içindeki İmece Kafe'deki ürün gamına tekstil ve bakliyat ürünleri de eklendi.

Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada ülke genelindeki 20 ceza infaz kurumundaki atölyelerde hükümlülerin el emeğiyle ürettikleri yüze yakın çeşitte ürünün satışa sunulduğu kafenin vatandaşlardan ilgi gördüğünü belirtti.

Taleplerle ürün çeşidini artırdıklarını artık tekstil ve bakliyat ürünlerinin de rafa konulduğunu anlatan Gündoğdu, yüksek kalitedeki birçok ürünün piyasanın çok altında fiyatlarla satışa sunulduğunu ifade etti.

Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Buradaki çalışmalar çok kıymetli. Çünkü mahkumların sadece cezalandırılması amacıyla bir alanda toplanması ceza hukukunun temel amacı değildir. Onların ıslah edilmesi ve topluma geri kazandırılması esastır. Türkiye'nin her yerinde mahkumlarımız, infaz kurumlarımızda meşakkatli çalışmalar ortaya koyarak ürünleri vatandaşlarımıza sunmaktadır. Bu vesileyle kendilerini de bir iş dalında yetiştirme fırsatı buluyor, meslek sahibi olarak cezalarını bitirdikten sonra hayatlarını devam edebiliyorlar. Aynı zamanda mahkumlar infaz kurumlarında yaptığı üretim karşılığı maaş alıyor, sigortaları da yapılıyor."

Gündoğdu, Menemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu cemevleriyle ilgili soruya Diyanet'in faiz kararıyla yanıt verdi
Son Dakika: Erdoğan'a sunulan yeni infaz düzenlemesinin detayları belli oldu Mahalle bakkalına giren iş insanı, vatandaşları sevince boğdu! Veteriner Hekimler Odası vatandaşları uyardı: Ölü kuşlara sakın dokunmayın

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 22:12:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hükümlülerin ürettiği ürünler Menemen Adliyesinde satışa sunuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]