Hükümlülerin Yaptığı Pasta Öğrencilere İkram Edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanan hükümlülerin yaptığı pasta ilkokul öğrencilerine ikram edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanan hükümlülerin yaptığı pasta ilkokul öğrencilerine ikram edildi.



Fethiye Kaymakamlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Fethiye Ticaret Odası ve Sanayi Odası, Milli Eğitim ile Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Bir Meslek Bir Umut Projesi" başlatıldı.



Proje kapsamında pastacılık eğitimi alan 16 hükümlünün yaptığı pasta, Bozyer Şehit Ali Galip Met İlkokulu öğrencilerine ikram edildi.



Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Aksu, proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan hükümlülerin pasta yapmaya başladığını bildirdi.



Projeyle hükümlüleri meslek sahibi yapmayı amaçladıklarını belirten Aksu, "İlk pasta ilçemizdeki Engelsiz Yaşlı Bakım ve Aile Danışma Merkezi'ne ikram edildi. Bu pastayı da ilkokul öğrencilerimize ikram ediyoruz. Proje kapsamında yapılan pastalar farklı kurumlara ikram edilecek." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde

Son Dakika! Askeri Kaynaklardan Yeni Açıklama: İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyareti Rahatsızlık Yarattı

Tarihe Geçecek Uçuş İçin Sadece 19 Kişilik Bilet Kaldı

Seçim Sonrası Davutoğlu ve Babacan Yeni Parti İçin Harekete Geçiyor