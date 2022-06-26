Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Enç ile birlikte saklanmasına yardımcı olan Hakan Şimşek 'i yakaladı. Evde arama yapan ekipler, Enç'in yastığının altından otomatik tabanca ele geçirdi. Şüpheliler işlemleri için Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü.

ADANA - Adana 'da hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şahsın evine yapılan baskında otomatik tabanca ele geçirilirken, evdeki arkadaşı da gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hükümlünün evinden otomatik tabanca çıktı - Son Dakika

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