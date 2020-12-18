Hükümlüyken aldığı eğitimle açtığı işletmeden 11 ülkeye ihracat yapıyor - Son Dakika

Hükümlüyken aldığı eğitimle açtığı işletmeden 11 ülkeye ihracat yapıyor

18.12.2020 09:45
Hükümlüyken aldığı eğitimle açtığı işletmeden 11 ülkeye ihracat yapıyor, System.String[]

SAMSUN'da, cezaevindeyken Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne bağlı el sanatları programına katılan Selim Eğmen (37), aldığı eğitimin ardından ev dekorasyon ürünleri atölyesi açtı.

SAMSUN'da, cezaevindeyken Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne bağlı el sanatları programına katılan Selim Eğmen (37), aldığı eğitimin ardından ev dekorasyon ürünleri atölyesi açtı. İşi geliştiren Eğmen, 3 farklı satış noktasına ulaştı. Rusya, Fransa, Hollanda, Almanya ve Avustralya'nın da aralarında yer aldığı 11 ülkeye ihracata başlayan Eğmen, 9'u kadın, 6'sı hükümlü olmak üzere 37 kişiye de istihdam sağladı.

Hayvancılık ile uğraşan ve bir dönem cezaevine giren Selim Eğmen, Denetimli Serbestlik hükümlerinden faydalanarak tahliye edildi. Bu dönemde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce verilen eğitimlere katılan Eğmen, el sanatları üzerine eğitim aldı. Eğmen, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı hibe ile hediyelik ev dekorasyon ürünleri üretilen bir atölye kurdu. Zamanla tasarladığı özgün el yapımı ürünler beğeni toplayan Eğmen, işlerini geliştirerek 3 satış noktasına ulaştı. Rusya, Fransa, Hollanda, Almanya ve Avustralya'nın da aralarında yer aldığı 11 farklı ülkeye ihracat yapan Eğmen, 9'u kadın, 6'sı hükümlü olmak üzere 37 kişiyede istihdam sağlıyor.

'HEM GİRİŞİMİCİLİK EĞİTİMİ HEM DE HİBE DESTEĞİ SAĞLANDI'Atölyelerin birçok hükümlünün hayatına olumlu dokunuşlar yaptığını belirten Denetimli Serbestlik İl Müdürü Şaziye Ateş, "İnfaz aşamasında müdürlüğümüzde faaliyet gösteren el sanatları atölyesi programına katılan Selim Eğmen, bu programda yeteneğini ortaya çıkarılarak büyük ilerleme gösterdi. Müdürlüğümüzce kendisine girişimcilik eğitimi ve ardından hibe desteği sağlanmıştır. 24 bin 600 TL'lik hibe desteği ile ilk atölyesini açmıştır. İlk atölyesinden sonra sağladığı gelirle mağaza sayısına üçe çıkararak, yurt dışı fuarlarına katılmış ve ürün-pazar kitlesini genişletmiştir" dedi'HAYATA DAİMA POZİTİF BAKALIM'Başınıza kötü bir şey geldiğinde bunun her zaman böyle devam etmeyeceğini bilmeniz gerektiğini söyleyen Selim Eğmen, "Hayata pozitif bir bakış açısı ile bakarsak her şey olumlu ilerlemeye başlar. Başıma kötü bir şey geldiğinde böyle devam edeceği anlamına gelmez. Herkes anında istediği yerden manevra alabilir. Bu yüzden başarı, kişinin inanmasına bağlıdır. Mobilya fuarından yaklaşık 1,5 milyon TL sipariş aldık. Yurt dışından özellikle Irak ve Suriye'den aracılar buraya gelerek ürünlerin ihracatlarını gerçekleştirmekteyiz. Şu an 11 ülkeye gönderim yapmaktayız. Ürünlerimiz el yapımı olduğu için müşteriler tarafından beğeniliyor ve bu yüzden kimse fiyatlara itiraz etmiyor ki bizler zaten makul bir fiyatlandırma yapmaktayız" diye konuştu.

Aynı zamanda 37 personele iş imkanı sunan Eğmen, "Pandemiden önce ise 20 hükümlü çalıştırıyorduk. Müdürlük, eski hükümlülerden infaz edilmiş olanları buraya göndererek, ıslah edilebilir mi, topluma geri kazandırılabilirler mi onun araştırmasını yapmaktalar. Biz de o insanlara burada imkan sunarak destek olmaya çalışıyoruz" dedi.


Hükümlüyken aldığı eğitimle açtığı işletmeden 11 ülkeye ihracat yapıyor
Hükümlüyken aldığı eğitimle açtığı işletmeden 11 ülkeye ihracat yapıyor
Hükümlüyken aldığı eğitimle açtığı işletmeden 11 ülkeye ihracat yapıyor
Hükümlüyken aldığı eğitimle açtığı işletmeden 11 ülkeye ihracat yapıyor
Hükümlüyken aldığı eğitimle açtığı işletmeden 11 ülkeye ihracat yapıyor

Denetimli Serbestlik, İhracat, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hükümlüyken aldığı eğitimle açtığı işletmeden 11 ülkeye ihracat yapıyor - Son Dakika


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