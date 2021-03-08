Hulk'un maçta tek hamleyle rakibini yere sermesi Brezilya basınında gündem oldu

Brezilya takımlarından Atletico Mineiro'ya transfer olan Hulk, ilk maçında boy gösterirken yaptığı müdahale ile güç gösterisi sergiledi. Uzun süre Çin'de forma giydikten sonra ara transfer döneminde Beşiktaş ile de adı anılan 34 yaşındaki forvet, tercihini ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro'yu seçerek yapmıştı.

Yeni takımıyla ilk kez forma giyen Hulk, Uberlandia orta saha oyuncusu Franco ile girdiği ikili mücadele sonrasında sosyal medyanın gündemine oturdu. Güçlü fiziği ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla bilinen Hulk, kendisinden topu çalmak isteyen rakibini tek hamleyle yere yığdı.

"HAKEM GÜCÜNÜ KONTROL EDEMEYECEĞİNİ BİLİYOR"

Vücut diliyle hakeme "Omuz omuza mücadele" diyen yıldız futbolcunun bu hareketi, "Hulk Brezilya futboluna geri döndü" yorumlarına neden oldu. Twitter'daki bir kullanıcı ise, "Tabii ki, hakem Hulk'un gücünü kontrol edemeyeceğini biliyor. O yüzden faul bile vermedi" ifadelerini kullandı.

Gerçek adı Givanildo Vieira de Sousa olan ancak, güçlü yapısı nedeniyle Marvel karakteri "Hulk" lakabını alan Brezilyalı futbolcu, 15 yıldır Japonya, Portekiz, Rusya ve Çin'de profesyonel kariyerini sürdürüyordu.

Son 5 yılını Çin'de geçirdikten sonra ayrılık kararı alan yıldız futbolcu, başta Türkiye'den Beşiktaş olmak üzere, Wolves dahil birkaç Premier Lig ekibinin de gözdesi halindeydi. Ancak ülkesi Brezilya'ya dönmeyi tercih etti.