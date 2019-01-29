Hulusi Akar 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde İncelemelerde Bulundu
2 saat önce
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçak bakım tesislerini gezmesi ve bilgi alması ESKİŞEHİR - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
'ın uçak bakım tesislerini gezmesi ve bilgi alması ESKİŞEHİR - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:25 Kaynak: AA
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