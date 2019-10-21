Hulusi Akar: "200'e yakın DEAŞ militanı da gözaltına alınmıştır
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması İSTANBUL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2019'un açılışında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:56 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması İSTANBUL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2019'un açılışında konuştu.
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