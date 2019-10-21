Son Dakika Haberleri: Hulusi Akar: "200'e yakın DEAŞ militanı da gözaltına alınmıştır
Son Dakika Güncel Hulusi Akar: '200'e yakın DEAŞ militanı da gözaltına alınmıştır

Hulusi Akar: "200'e yakın DEAŞ militanı da gözaltına alınmıştır

19 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması İSTANBUL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2019'un açılışında konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması İSTANBUL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2019'un açılışında konuştu.

Hulusi Akar: 200'e yakın DEAŞ militanı da gözaltına alınmıştır

Hulusi Akar, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:56 Kaynak: AA
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