Son Dakika Haberleri: Hulusi Akar: ABD'nin operasyonuna kadar el-Bağdadi'nin nerede olduğunu bilmiyorduk
Son Dakika Dünya Hulusi Akar: ABD'nin operasyonuna kadar el-Bağdadi'nin nerede olduğunu bilmiyorduk

Hulusi Akar: ABD'nin operasyonuna kadar el-Bağdadi'nin nerede olduğunu bilmiyorduk

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birileşik Devletleri'nin yaptığı operasyona kadar IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yerini bilmediklerini söyledi. Amerikan CNN International kanalına konuşan Akar, Bağdadi'nin eşinin yakalanması ile ilgili "yakında yeni bilgiler açıklayacağız" dedi

Hulusi Akar: ABD'nin operasyonuna kadar el-Bağdadi'nin nerede olduğunu bilmiyorduk, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı operasyona kadar IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yerini bilmediklerini söyledi.


Amerikan CNN International kanalında soruları yanıtlayan Akar, Bağdadi'nin eşinin yakalanması ile ilgili "yakında yeni bilgiler açıklayacağız" diye konuştu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:28 
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