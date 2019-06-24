Son Dakika Haberleri: Hulusi Akar, Bahçeli görüşmesi sonrası açıklamada bulundu
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Hulusi Akar, Bahçeli görüşmesi sonrası açıklamada bulundu

1 saat önce

Hulusi Akar, Bahçeli görüşmesi sonrası açıklamada bulundu Akar: " Savunma ve güvenlik konusunda Devlet Bahçeli'ye bazı bilgileri sunduk. Kendisininde bize görüş ve önerileri dinledik.

Hulusi Akar, Bahçeli görüşmesi sonrası açıklamada bulundu
Akar: " Savunma ve güvenlik konusunda Devlet Bahçeli'ye bazı bilgileri sunduk. Kendisininde bize görüş ve önerileri dinledik."
Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak izlediğimiz politikalarla alakalı görüş alışverişimizi sürdürüyoruz"
Hulusi Akar, Bahçeli görüşmesi sonrası açıklamada bulundu
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:01 Kaynak: İHA
Devlet Bahçeli, Hulusi Akar, Politika
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