Hulusi Akar, Bahçeli görüşmesi sonrası açıklamada bulundu
1 saat önce
Hulusi Akar, Bahçeli görüşmesi sonrası açıklamada bulundu Akar: " Savunma ve güvenlik konusunda Devlet Bahçeli'ye bazı bilgileri sunduk. Kendisininde bize görüş ve önerileri dinledik.
Hulusi Akar
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:01 Kaynak: İHA
, Bahçeli görüşmesi sonrası açıklamada bulundu
Akar: " Savunma ve güvenlik konusunda Devlet Bahçeli
'ye bazı bilgileri sunduk. Kendisininde bize görüş ve önerileri dinledik." Türkiye
Cumhuriyeti Devleti olarak izlediğimiz politikalarla alakalı görüş alışverişimizi sürdürüyoruz"
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