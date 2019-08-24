Son Dakika Haberleri: Hulusi Akar: "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı"
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Hulusi Akar: "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı"

1 saat önce

Hulusi Akar: "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı"

Hulusi Akar:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye'de güvenli bölge oluşturulması konusunda varılan mutabakatın ardından kurulan ortak harekat merkezinin tam kapasite çalışmaya başladığını söyledi.


Akar, "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Birinci safhayla ilgili sahada uygulamalara geçildi." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:15 
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Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı
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