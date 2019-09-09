Son Dakika Haberleri: Hulusi Akar Bulvarına yaya ve bisiklet yolu yapılacak
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Hulusi Akar Bulvarına yaya ve bisiklet yolu yapılacak

26 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve açıldığı günden itibaren Kayseri'nin en önemli bulvarlarından birisi haline gelen Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'na yaya ve bisiklet yolları yapılacak.

Hulusi Akar Bulvarına yaya ve bisiklet yolu yapılacak, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve açıldığı günden itibaren Kayseri'nin en önemli bulvarlarından birisi haline gelen Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'na yaya ve bisiklet yolları yapılacak. Yaya ve bisiklet yolları yapılması işi için gerçekleştirilen ihaleye altı firma katıldı.


Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'na yaya ve bisiklet yolları yapılması için 3 milyon 600 bin TL yaklaşık maliyetle ihaleye çıkıldı. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:


"Başaran İnşaat: 2 milyon 242 bin TL, Öner Proje: 2 milyon 444 bin TL, Yeniden Yapı: 2 milyon 585 bin TL, Aydın İnşaat (Hayriye Löksofu): 2 milyon 699 bin TL, Çelikler İnşaat-ABC Yapı İş Ortaklığı: 2 milyon 783 bin TL,


Ekon Tasarım: 3 milyon 151 bin TL."


İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:42 Kaynak: İHA
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