Hulusi Akar'dan operasyon mesajı
1 saat önce
Hulusi Akar, "Önümüzde Münbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı gereken planlamalar yapıldı.
Hulusi Akar, "Önümüzde Münbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı gereken planlamalar yapıldı. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:50
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