Son Dakika Haberleri: Hulusi Akar'dan operasyon mesajı

Hulusi Akar'dan operasyon mesajı

1 saat önce

Hulusi Akar, "Önümüzde Münbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı gereken planlamalar yapıldı.

Hulusi Akar'dan operasyon mesajı, System.String[]
Hulusi Akar, "Önümüzde Münbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı gereken planlamalar yapıldı. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:50 

Münbiç, Hulusi Akar, Ekonomi
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