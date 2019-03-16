Hulusi Akar'dan Yeni Askerlik Sistemi Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yeni askerlik sistemi bir taraftan silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılarken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve mesleki ihtiyaçlarına cevap verecektir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yeni askerlik sistemi bir taraftan silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılarken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve mesleki ihtiyaçlarına cevap verecektir" dedi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Çamlıca Spor Kulübü öğrencilerini ziyaret etti. Programda konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sayın Başkanımızın bütün icraatlarına yakından şahit olmuş biriyim. Bize sağladıkları destekle Afrin Harekatını, Fırat Kalkanı Harekatını büyük bir başarıyla yapma şansını bulduk. Dolayısıyla kendisine bir kez daha şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu kadar büyük görevleri yaptıktan sonra büyük bir fedakarlıkla Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını koymaları konusunda başarılı olacaklarından herkesin emin olduğunun da bilinmesini istiyorum. İstanbul'a layık oldukları seviyeyi kazandıracaklarına bütün kalbimle inanıyorum" dedi.



BAKAN AKAR, YENİ ASKERLİK SİSTEMİ HAKKINDA KONUŞTU



"Gençliğine yatırım yapamayan toplumlar, gençliğini yetiştiremeyen toplumlar bunun cezasını bir şekilde çekmişlerdir" diyen Akar, "Bütün bunlardan ders almak suretiyle bizler de önümüzdeki dönemlerde elimizden geldiğince gençlerimize yatırım yapacağız. Diğer taraftan da gençlerimiz askere gidecekler. Onlara da çok iyi şartlarda askerlik yapabilmesi için yeni askerlik sistemini de gençlerimizin hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Yeni askerlik sistemi bir taraftan silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılarken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve mesleki ihtiyaçlarına cevap verecektir. Ben buraya gelmekten, sizlerle tanışmaktan son derece mutlu olduğumu belirtmek istiyorum" diye konuştu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım konuşmasında, "Çamlıca Spor Kulübü, sıradan bir spor kulübü değil. İstanbul'un en eski ve geleneklerini devam ettiren çok güzel bir kulübümüz. Burada gençlerimiz geleceğe hazırlanıyor. Gençlerimiz sporla kendilerini yetiştiriyor. Biz de inşallah İstanbul'da sizlerin desteğiyle Belediye Başkanlığını kazandığımızda, her mahallede mahalle futbol karşılaşmalarını yapacağız. 3 korner, 1 penaltı kuralını tekrar getireceğiz. Böylece gençler mahalleler arasında aynen böyle Çamlıca Spor Kulübü'nün yaptığı gibi mahalleler arasında müsabakalar yapacak. ve böylece İstanbul'un şampiyonlarıyla başka illerin şampiyonları bir araya gelecek. Bu iş durmadan böyle devam edecek" dedi. Yıldırım konuşmasının devamında, "Gençler, şimdi sizlerle bugün aldığınız lisansla sporcu oldunuz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ilerde çok daha güzel yerlerde olacaksınız. Anneleriniz, babalarınız, büyükleriniz sizlerin bu durumunuzdan çok mutlu olduğunu görüyorum. Bütün gayemiz ülkemizi, milletimizi, gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır. Ülkemize musallat olan terör örgütlerinden temizlemek az önce Milli Savunma Bakanımız söyledi. Kendisiyle beraber çalıştık. Bölücü PKK terör örgütünü bu topraklardan kazımak için çok güzel bir faaliyeti birlikte gerçekleştirdik. Türkiye bugün eski Türkiye değil. Afrin Harekatını, Fırat Kalkanı Harekatını bunun için yaptık. 15 Temmuz FETÖ alçak darbe girişiminde Çamlıca, Üsküdar o gece ayaktaydı. Meydanlara indiniz, köprüyü kesenlere gereken dersi verdiniz. Ay yıldızlı bayrağı indirmediniz. Ezanları dindirmediniz" diye konuştu.



"Burada güzel bir eseri Üsküdar'a kazandırdık, hayırlı uğurlu olsun" diyen Yıldırım, "1 Nisan'dan itibaren İstanbul'un bekleyen bütün sorunlarını sizlerle beraber bir bir çözerek İstanbul'u en fazla merak edilen, en fazla görülmek istenen bir şehir yapmak için durmadan, yılmadan çalışacağız. Yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz, bunu herkes böyle bilsin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. İmar sorununu çözüldü bilin. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Üsküdar Belediye Başkanı ve AK Parti Üsküdar Belediye Başkan adayı Hilmi Türkmen ise, "Şuan da bulunduğumuz Çamlıca Spor Kulübümüz bizim Üsküdar'ımızdaki çok ama çok önemli, örnek kulüplerimizden birisidir. Bu kulüpte yöneticilerinden çocuklarımıza, velilerimize kadar muazzam bir ahenk, muazzam bir aile birlikteliği var. Tam bir uyum var" dedi.,



(Gamze Erdemir - Zeki İpek/İHA)

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