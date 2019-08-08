Hulusi Akar: Doğu Akdeniz'de bir oldubitti ile haklarımızın gasbedilmesine göz yummayacağız
21 dakika önce
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili "Bir oldu bitti ile Türkiye ve KKTC'nin haklarının gasbedilmesine asla göz yumulmayacaktır. Bu azim ve kararlılığımızın iyi anlaşılması gerekir."dedi.
Türkiye
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Doğu Akdeniz
'deki gelişmelerle ilgili "Bir oldubitti ile Türkiye ve KKTC'nin haklarının gasbedilmesine asla göz yumulmayacaktır. Bu azim ve kararlılığımızın iyi anlaşılması gerekir." dedi.
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Anıtı açılışına katılmak üzere Kuzey Kıbrıs
'a gelen Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:58
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