Hulusi Akar: Doğu Akdeniz'de bir oldubitti ile haklarımızın gasbedilmesine göz yummayacağız

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Bakan Akar Kıbrıs'ta konuştu: Gücümüz test edilmesin, faturası ağır olur

Erdoğan'ın "Tanımayacağız" çıkışına Kırımlı Senatör Tsekov'dan yanıt: O kadar önemli değil