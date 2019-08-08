Son Dakika Haberleri: Hulusi Akar: Doğu Akdeniz'de bir oldubitti ile haklarımızın gasbedilmesine göz yummayacağız
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Hulusi Akar: Doğu Akdeniz'de bir oldubitti ile haklarımızın gasbedilmesine göz yummayacağız

21 dakika önce

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili "Bir oldu bitti ile Türkiye ve KKTC'nin haklarının gasbedilmesine asla göz yumulmayacaktır. Bu azim ve kararlılığımızın iyi anlaşılması gerekir."dedi.

Hulusi Akar: Doğu Akdeniz'de bir oldubitti ile haklarımızın gasbedilmesine göz yummayacağız, System.String[]
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili "Bir oldubitti ile Türkiye ve KKTC'nin haklarının gasbedilmesine asla göz yumulmayacaktır. Bu azim ve kararlılığımızın iyi anlaşılması gerekir." dedi.

Yenilenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı açılışına katılmak üzere Kuzey Kıbrıs'a gelen Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamalarda bulundu.
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Doğu Akdeniz, Hulusi Akar, Türkiye, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:58 
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