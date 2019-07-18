Son Dakika Haberleri: Hulusi Akar: F-35 programından çıkarılmamız NATO'yu da olumsuz etkileyecektir
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Hulusi Akar: F-35 programından çıkarılmamız NATO'yu da olumsuz etkileyecektir

1 saat önce

Hulusi Akar: F-35 programından çıkarılmamız NATO'yu da olumsuz etkileyecektir

Hulusi Akar: F-35 programından çıkarılmamız NATO'yu da olumsuz etkileyecektir, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması kararına "F-35 programından çıkarılmamız, NATO'nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir." yorumunu yaptı.

Akar, "ABD'nin mevcut yaklaşımından vazgeçmesini ve ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek, stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır." dedi.
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Hulusi Akar, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:52 
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