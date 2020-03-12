Hulusi Akar: İdlib'de saldırı olursa karşılık veririz, TSK'da koronavirüs tedbirleri alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hulusi Akar: İdlib'de saldırı olursa karşılık veririz, TSK'da koronavirüs tedbirleri alındı - Son Dakika Dünya

Hulusi Akar: İdlib'de saldırı olursa karşılık veririz, TSK'da koronavirüs tedbirleri alındı

6 saat önce

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de ateşkesin bozulması halinde Şam rejimine karşılık vereceklerini söyledi. Akar, TSK'da koronavirüs tedbirleri alındığını, tokalaşmadıklarını ve askerlerin belli bir süre izne çıkmayacaklarını belirtti.

Hulusi Akar: İdlib'de saldırı olursa karşılık veririz, TSK'da koronavirüs tedbirleri alındı, System.String[]

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de ateşkesin bozulması halinde Şam rejimine karşılık vereceklerini belirterek, "Böyle bir şey olduğu takdirde biz bıraktığımız yerden başlamaya, rejimin de canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik" diye konuştu.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'de tüm unsurlarıyla mevcudiyetinin devam ettiğini belirterek, "Herhangi bir çekilme söz konusu değil, birliklerimiz, unsurlarımız yerlerini muhafaza ediyorlar. Saldırılar devam ederse arkadaşlarımızın hepsi bu konuda talimatlı. Herkes her an hazır." ifadelerini kullandı.

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Hulusi Akar, Türkiye, İdlib, TSK, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:30 
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