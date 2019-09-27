Son Dakika Haberleri: Hulusi Akar'ın doktora tezi kitap oldu
Son Dakika Güncel Haber

Hulusi Akar'ın doktora tezi kitap oldu

57 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, 1919 yılındaki siyasal ve askeri gelişmeleri içeren doktora tezi, Türk Tarih Kurumu tarafından kitap haline getirilerek yayımlandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, 1919 yılındaki siyasal ve askeri gelişmeleri içeren doktora tezi, Türk Tarih Kurumu tarafından kitap haline getirilerek yayımlandı.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Refik Turan, düzenlediği basın toplantısında, Bakan Akar'ın, 1919 yılındaki gelişmeleri inceleyen doktora tezini 'Harbord Askeri Heyeti Raporu-Gerçekleri Araştırmakla Görevlendirilen Amerikan Askeri Heyetinin Çalışmaları ve Türk-Amerikan İlişkilerine Etkileri' ismiyle kitaplaştırarak yayımladıklarını kaydetti.

Türk Tarih Kurumu'nun, Türk tarihiyle ilgili kitapları basma ve kamuoyuyla paylaşma görevi olduğuna işaret eden Turan, "Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın, 1919'da meydana gelen mühim olayları günümüze aktaran eseri 'Harbord Askeri Heyeti Raporu' kitabını yayımladık." dedi.

Akar'ın, askeri tarih ve askeri bilimle yakından ilgilenerek, bu kitabı ortaya çıkardığını vurgulayan Turan, literatüre önemli bir eser kazandırdıklarını dile getirdi. Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eser 1919'da meydana gelen mühim olayları günümüze aktaran bir eser. Eserde ele alınan raporu hazırlayan heyetin başında bulunan General James G. Harbord, Amerika Birleşik Devletleri adına Doğu Anadolu ve Güney Kafkasya'daki durumu tetkik etmek üzere 1919 yılında bölgeye gönderilmiştir. Heyet tarafından yapılan incelemeler sonucunda, iddia edildiğinin aksine bölgede Ermenilerin hiçbir zaman çoğunluğu oluşturmadığı ve Türkler tarafından Ermenilere karşı 'soykırım' olarak nitelendirilebilecek hiçbir eylemin gerçekleşmediği anlaşılmıştır."

Bakan Akar'ın, Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Zafer Toprak danışmanlığında hazırladığı doktora tezine çeşitli dönemlerde eklemeler yaptığını ve kitabın bu şekilde Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandığını belirten Turan, "Milli Savunma Bakanımız Akar, kitabın gelirini TSK Mehmetçik Vakfına bağışladı." diye konuştu.

Hulusi Akar'ın doktora tezi kitap oldu

Türk Tarih Kurumu, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP lideri Bahçeli'den hastalığıyla ilgili paylaşımlara suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert deprem uyarısı: Bilgi kirliliğini affetmeyiz Deprem sonrası İstanbul Boğazı'nın kıyı kesimleri çamur tabakası ile kaplandı Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 19:15:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hulusi Akar'ın doktora tezi kitap oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]