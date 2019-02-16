Hulusi Akar Lübnanlı Mevkidaşıyla Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Zirvesi'nin ikinci gününde Lübnan Savunma Bakanı Elias Bou Saab ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Zirvesi'nin ikinci gününde Lübnan Savunma Bakanı Elias Bou Saab ile bir araya geldi.



Münih Güvenlik Zirvesi için Almanya'ya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, temaslarına devam ediyor. Lübnan Savunma Bakanı Elias Bou Saab ile bir araya gelen Akar, mevkidaşıyla birlikte bölgesel güvenlik konuları ele alındı. - MÜNİH

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