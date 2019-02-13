Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü
7 saat önce
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ikili görüşmede bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:33 Kaynak: DHA
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