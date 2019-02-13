Son Dakika Haberleri: Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü

Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü

7 saat önce

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ikili görüşmede bulundu.

Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü, System.String[]
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ikili görüşmede bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:33 Kaynak: DHA

Brüksel, Belçika, Hulusi Akar, Dünya
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