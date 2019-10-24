Son Dakika Haberleri: Hulusi akar, nato savunma bakanları toplantısı sonrası aile fotoğrafı çekimine katıldı
Son Dakika Güncel Hulusi akar, nato savunma bakanları toplantısı sonrası aile fotoğrafı çekimine katıldı

Hulusi akar, nato savunma bakanları toplantısı sonrası aile fotoğrafı çekimine katıldı

59 dakika önce

Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası aile fotoğrafı çekimine katıldıBelçika, (DHA)- Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası aile fotoğrafı çekimine katıldı

Belçika, (DHA)- Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Hulusi akar, nato savunma bakanları toplantısı sonrası aile fotoğrafı çekimine katıldı

Hulusi Akar, Belçika, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:11 Kaynak: DHA
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