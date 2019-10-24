Hulusi akar, nato savunma bakanları toplantısı sonrası aile fotoğrafı çekimine katıldı
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Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası aile fotoğrafı çekimine katıldıBelçika, (DHA)- Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:11 Kaynak: DHA
Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası aile fotoğrafı çekimine katıldı
Belçika, (DHA)- Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından aile fotoğrafı çekimine katıldı.
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