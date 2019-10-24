Hulusi akar, nato savunma bakanları toplantısı'na katıldı
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Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldıBelçika, (DHA)- Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Bürüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:13 Kaynak: DHA
Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı
Belçika, (DHA)- Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Bürüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantıda NATO operasyonlarını ve görevlerinin yanında, Suriye'nin kuzeyindeki durumu da görüşeceklerini açıkladı.
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