Son Dakika Haberleri: Hulusi akar, nato savunma bakanları toplantısı'na katıldı
Son Dakika Güncel Hulusi akar, nato savunma bakanları toplantısı'na katıldı

Hulusi akar, nato savunma bakanları toplantısı'na katıldı

1 saat önce

Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldıBelçika, (DHA)- Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Bürüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Belçika, (DHA)- Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Bürüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantıda NATO operasyonlarını ve görevlerinin yanında, Suriye'nin kuzeyindeki durumu da görüşeceklerini açıkladı.

Hulusi akar, nato savunma bakanları toplantısı'na katıldı

Hulusi Akar, Belçika, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:13 Kaynak: DHA
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