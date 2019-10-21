Hulusi Akar: "PKK ve YPG hiçbir şekilde bizim Kürt ve Suriyeli kardeşlerimizi temsil edemez."
24 dakika önce
Hulusi Akar: "PKK ve YPG hiçbir şekilde bizim Kürt ve Suriyeli kardeşlerimizi temsil edemez."
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:16 Kaynak: AA
Hulusi Akar: "PKK ve YPG hiçbir şekilde bizim Kürt ve Suriyeli kardeşlerimizi temsil edemez."
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