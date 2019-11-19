Son Dakika Haberleri: Hulusi Akar: "(Ruslarla devriye) Birtakım zorluklarımız var. Bunları da Ruslarla çözmeye...
Son Dakika Politika Hulusi Akar: '(Ruslarla devriye) Birtakım zorluklarımız var. Bunları da Ruslarla çözmeye... - Son Dakika

Hulusi Akar: "(Ruslarla devriye) Birtakım zorluklarımız var. Bunları da Ruslarla çözmeye...

6 saat önce

Hulusi Akar: "(Ruslarla devriye) Birtakım zorluklarımız var. Bunları da Ruslarla çözmeye çalışıyoruz.

Hulusi Akar: "(Ruslarla devriye) Birtakım zorluklarımız var. Bunları da Ruslarla çözmeye çalışıyoruz. Gerekli tedbirleri arkadaşlarımız alıyor."

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birtakım zorluklarımız var. Bunları da Ruslarla çözmeye çalışıyoruz. Gerekli tedbirleri arkadaşlarımız alıyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Akar, Ruslarla devriyenin imzalanan mutabakat çerçevesinde devam ettiğini belirterek, "Bunun dışında birtakım zorluklarımız var. Bunları da Ruslarla çözmeye çalışıyoruz. Gerekli tedbirleri arkadaşlarımız alıyor. İlave ihtiyaç duyulan tedbirleri Ruslarla görüşüp, çözmeye çalışıyoruz. Bunların hepsi çözülecek" dedi.

Hulusi Akar: (Ruslarla devriye) Birtakım zorluklarımız var. Bunları da Ruslarla çözmeye...

Hulusi Akar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:11 Kaynak: İHA
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