Son Dakika Haberleri: Hulusi Akar: S-400'ler Haziran'a yetişemeyebilir ama önümüzdeki aylarda gelecek

Hulusi Akar: S-400'ler Haziran'a yetişemeyebilir ama önümüzdeki aylarda gelecek

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar özel bir televizyon kanalında Rus S-400 hava savunma sistemlerinin alınması, Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmaları ve yeni askerlik sistemiyle ilgili soruları yanıtladı.

Hulusi Akar: S-400'ler Haziran'a yetişemeyebilir ama önümüzdeki aylarda gelecek, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar özel bir televizyon kanalında Rus S-400 hava savunma sistemlerinin alınması, Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmaları ve yeni askerlik sistemiyle ilgili soruları yanıtladı. Akar, S-400'lerle ilgili geliş sürecinin başladığını ancak Haziran ayına yetişmeyebileceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'lerle ilgili, anlaşmanın imzalandığını ve alımların bittiğini, ülkeye gelişinin Haziran'a yetişmeyebileceği açıklaması yaptı. Akar, "Ama önümüzdeki aylarda gelecek, süreç başladı." dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:38 
Doğu Akdeniz, Hulusi Akar, Dünya
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