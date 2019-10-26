Son Dakika Haberleri: Hulusi Akar: Sadece ülkemizin değil NATO'nun sınırlarını da koruyoruz
Son Dakika Dünya Hulusi Akar: Sadece ülkemizin değil NATO'nun sınırlarını da koruyoruz

Hulusi Akar: Sadece ülkemizin değil NATO'nun sınırlarını da koruyoruz

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki görüşmeleri değerlendirdi. Akar, "Biz sadece kendi ülkemizin değil NATO'nun sınırlarını da koruyoruz" dedi.

Hulusi Akar: Sadece ülkemizin değil NATO'nun sınırlarını da koruyoruz, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki görüşmelerine ilişkin, "Kendi tezlerimizi anlattık, onların görüşlerini dinledik, bazı muğlak kalan alanları aydınlatmaya çalıştık. Bizim tavrımız çok açık ve net." dedi.


Savunma Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı NATO Karargahı'ndaki, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde gazetecilerle bir araya gelen Akar, görüşmelerle ile ilgili değerlendirmede bulundu.

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Hulusi Akar, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:14 
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