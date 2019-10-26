Hulusi Akar: Sadece ülkemizin değil NATO'nun sınırlarını da koruyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki görüşmelerine ilişkin, "Kendi tezlerimizi anlattık, onların görüşlerini dinledik, bazı muğlak kalan alanları aydınlatmaya çalıştık. Bizim tavrımız çok açık ve net." dedi.



Savunma Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı NATO Karargahı'ndaki, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde gazetecilerle bir araya gelen Akar, görüşmelerle ile ilgili değerlendirmede bulundu.