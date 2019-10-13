Hulusi Akar, Şanlıurfa ziyareti sırasında Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti
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Hulusi Akar, Şanlıurfa ziyareti sırasında Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:27 Kaynak: İHA
Hulusi Akar, Şanlıurfa ziyareti sırasında Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti
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