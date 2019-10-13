Son Dakika Haberleri: Hulusi Akar, Şanlıurfa ziyareti sırasında Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti
Son Dakika Genel Hulusi Akar, Şanlıurfa ziyareti sırasında Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti

Hulusi Akar, Şanlıurfa ziyareti sırasında Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti

53 dakika önce

Hulusi Akar, Şanlıurfa ziyareti sırasında Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti.

Hulusi Akar, Şanlıurfa ziyareti sırasında Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti

Hulusi Akar, Şanlıurfa ziyareti sırasında Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti

Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:27 Kaynak: İHA
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