Hulusi akar, şanlıurfa ziyareti sırasında barış pınarı harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti
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Hulusi Akar, Şanlıurfa ziyareti sırasında Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:30 Kaynak: DHA
Hulusi Akar, Şanlıurfa ziyareti sırasında Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti
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