Son Dakika Haberleri: Hulusi akar, şanlıurfa ziyareti sırasında barış pınarı harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti
Son Dakika Güncel Hulusi akar, şanlıurfa ziyareti sırasında barış pınarı harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti

Hulusi akar, şanlıurfa ziyareti sırasında barış pınarı harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti

50 dakika önce

Hulusi Akar, Şanlıurfa ziyareti sırasında Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti.

Hulusi Akar, Şanlıurfa ziyareti sırasında Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti

Hulusi akar, şanlıurfa ziyareti sırasında barış pınarı harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti

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Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:30 Kaynak: DHA
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