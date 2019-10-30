Hulusi Akar: "(Sözde soykırım) Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların, kongreyi bu kararından...
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Hulusi Akar: "(Sözde soykırım) Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların, kongreyi bu kararından döndüreceklerine inanıyorum"
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:43 Kaynak: İHA
Hulusi Akar: "(Sözde soykırım) Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların, kongreyi bu kararından döndüreceklerine inanıyorum"
Bakan Hulusi Akar "Türkiye SU-35 uçağı alacak" iddialarını yalanladı ABD'nin sözde Ermeni soykırım tasarısını ve ekonomik yaptırımları onaylamasına Cumhurbaşkanlığı tepki gösterdi ABD Temsilciler Meclisi'nin onadığı skandal "soykırım ve yaptırım" tasarında son kararı Trump verecek Son dakika: Adalet Bakanı Gül: ABD Temsilciler Meclisi'nde çıkan karar bizim için yok hükmündedir