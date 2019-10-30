Son Dakika Haberleri: Hulusi Akar: "(Sözde soykırım) Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların, kongreyi bu kararından...
Son Dakika Politika Hulusi Akar: '(Sözde soykırım) Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların, kongreyi bu kararından...

Hulusi Akar: "(Sözde soykırım) Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların, kongreyi bu kararından...

1 saat önce

Hulusi Akar: "(Sözde soykırım) Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların, kongreyi bu kararından döndüreceklerine inanıyorum"

Hulusi Akar: "(Sözde soykırım) Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların, kongreyi bu kararından döndüreceklerine inanıyorum"

Hulusi Akar: (Sözde soykırım) Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların, kongreyi bu kararından...

Hulusi Akar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Hulusi Akar "Türkiye SU-35 uçağı alacak" iddialarını yalanladı
ABD'nin sözde Ermeni soykırım tasarısını ve ekonomik yaptırımları onaylamasına Cumhurbaşkanlığı tepki gösterdi ABD Temsilciler Meclisi'nin onadığı skandal "soykırım ve yaptırım" tasarında son kararı Trump verecek Son dakika: Adalet Bakanı Gül: ABD Temsilciler Meclisi'nde çıkan karar bizim için yok hükmündedir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 13:53:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hulusi Akar: "(Sözde soykırım) Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların, kongreyi bu kararından...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]