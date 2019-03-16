Hulusi Akar: TSK'nın Tek Hedefi Vatanımızı Korumaktır
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK'nın tek hedefi var, o da 82 milyonun birliği, bütünlüğü ve güvenliği ile 780 bin kilometrekare vatan toprağı, 462 bin kilometrekarelik mavi vatanımızı korumak ve kollamaktır" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK'nın tek hedefi var, o da 82 milyonun birliği, bütünlüğü ve güvenliği ile 780 bin kilometrekare vatan toprağı, 462 bin kilometrekarelik mavi vatanımızı korumak ve kollamaktır" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığın resmi Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, "TSK'nın tek hedefi var, o da 82 milyonun birliği, bütünlüğü ve güvenliği ile 780 bin kilometrekare vatan toprağı, 462 bin kilometrekarelik mavi vatanımızı korumak ve kollamaktır. Buralardaki haklarımızda zerre kadar ödün vermemektir" dedi.
ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:44 Kaynak: DHA
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