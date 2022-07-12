Hulusi Akar: "Yarın İstanbul'da Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları Askeri Heyetleri ve BM Heyeti Görüşmeler İcra Edecek" - Son Dakika
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Hulusi Akar: "Yarın İstanbul'da Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları Askeri Heyetleri ve BM Heyeti Görüşmeler İcra Edecek"

12.07.2022 14:31
Hulusi Akar: "Yarın İstanbul'da Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları Askeri Heyetleri ve BM Heyeti Görüşmeler İcra Edecek"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın uluslararası piyasalara sevki için yarın İstanbul’da Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma bakanlıkları ile Birleşmiş Milletler heyetinin görüşmeler icra edeceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın uluslararası piyasalara sevki için yarın İstanbul'da Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma bakanlıkları ile Birleşmiş Milletler heyetinin görüşmeler icra edeceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın sevki için İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında yapılacak tahıl koridoru görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'gıda krizinin' çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve direktifleri kapsamında sürdürdükleri görüşmelerin olumlu geliştiğini belirterek, çalışmalar dahilinde kendisinin de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüşmeler gerçekleştirdiğini anımsattı.

Bakan Akar, bunun ardından kamuoyunda 'kırmızı hat' nitelendirilen Türkiye ile Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan temasın hayata geçirildiğini kaydetti. Gıda krizinin çözümüne yönelik Milli Savunma Bakanlığı heyetinin Moskova'ya giderek Rus askeri heyeti ile görüştüğünü, daha sonra Ukrayna askeri heyetinin Milli Savunma Bakanlığına geldiğini anımsatan Bakan Akar, 'Tüm bu görüşmelerin ardından yarın İstanbul'da Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetle sevkine yönelik Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edecek" dedi.

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Türkiye'nin diplomaside tarih yazıyor! Dünyanın gözü tahıl koridoru için İstanbul'a çevrildi Türkiye'nin diplomaside tarih yazıyor! Dünyanın gözü tahıl koridoru için İstanbul'a çevrildi
Kaynak: ANKA

İstanbul, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hulusi Akar: 'Yarın İstanbul'da Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları Askeri Heyetleri ve BM Heyeti Görüşmeler İcra Edecek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hulusi Akar: "Yarın İstanbul'da Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları Askeri Heyetleri ve BM Heyeti Görüşmeler İcra Edecek" - Son Dakika
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