Hulusi Akar: "Yunanistan'ın Saldırgan Eylemlerine Gerekli Karşılığı Verdik, Vermeye Devam Edeceğiz" - Son Dakika
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Hulusi Akar: "Yunanistan'ın Saldırgan Eylemlerine Gerekli Karşılığı Verdik, Vermeye Devam Edeceğiz"

10.06.2022 23:21
Hulusi Akar: "Yunanistan'ın Saldırgan Eylemlerine Gerekli Karşılığı Verdik, Vermeye Devam Edeceğiz"

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir Çiğli’deki diploma töreninde, “Komşumuz Yunanistan’daki bazı siyasiler inatla, ısrarla sabah kalkıyor ‘Türkiye’ diyor, akşam yatıyor ‘Türkiye’ diyor. Düşmanca, provokatif eylem ve söylemlerini sürdürüyor. Bunların Yunan halkına da büyük zarar verdiğinin bilinmesini istiyoruz. Yunanistan’ın haksız ve hukuksuz saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığı verdik, vermeye devam edeceğiz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir Çiğli'deki diploma töreninde, "Komşumuz Yunanistan'daki bazı siyasiler inatla, ısrarla sabah kalkıyor 'Türkiye' diyor, akşam yatıyor 'Türkiye' diyor. Düşmanca, provokatif eylem ve söylemlerini sürdürüyor. Bunların Yunan halkına da büyük zarar verdiğinin bilinmesini istiyoruz. Yunanistan'ın haksız ve hukuksuz saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığı verdik, vermeye devam edeceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 151 subay için Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, "2020-2021 Dönemi Pilotaj Eğitimi Bröve ve Diploma Töreni" düzenlenen törene katıldı. MSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre; Akar, törende şunları söyledi:

"Komşumuz Yunanistan'daki bazı siyasiler inatla, ısrarla sabah kalkıyor 'Türkiye' diyor, akşam yatıyor 'Türkiye' diyor. Düşmanca, provokatif eylem ve söylemlerini sürdürüyor. Bunların Yunan halkına da büyük zarar verdiğinin bilinmesini istiyoruz. Bazı emekli askerler, bazı siyasiler, üniversitelerdeki bazı öğretim görevlilerinin de bizim anlattıklarımızı anladıklarını ve orada dillendirdiklerini de memnuniyetle müşahede ediyoruz. Biz bir an önce diyaloğun, yapıcı ortamın sağlanmasını, verilen sözlerin yerine getirilmesini, anlaşmalara uyulmasını bekliyoruz. Binlerce ada içinde Türkiye'ye en yakın adalara üst düzey ziyaretler yaparak, birtakım törenlerle, eylemlerle, konuşmalarla bu tahriklerle bir yere varılamayacağını anlamalarını bekliyoruz."

"SUSMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yunanistan'ın haksız ve hukuksuz saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığı verdik, vermeye devam edeceğiz. Herhangi bir şekilde bu konularda susmamız, hakkımızı ve hukukumuzu çiğnetmemiz, bazı oldubittilere 'evet' dememiz asla söz konusu değildir. Bunu herkesin bilmesi lazım.

Türkiye barış için daima bir adım önde olmuş, daima barış elini uzatmıştır. Bu barış elinin tutulmasının aynı zamanda bütün komşularımızın faydasına olduğunu da ifade etmek istiyoruz. İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyalog çağrısı bir zafiyet değil. Herhangi bir oldubittiye izin vermeyeceğimizi, hakkımızı çiğnetmeyeceğimizi söylememiz de bir tehdit değil. Bunların anlaşılmasını bekliyoruz.

"NATO'NUN DA TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA AYNI SORUMLULUĞU PAYLAŞMALARINI BEKLİYORUZ"

Başta Irak ve Suriye olmak üzere komşularımızın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu her ortamda ifade ediyoruz. Terör örgütü YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yok. Fakat bunlar dünya kamuoyunu aldatmak için isim değişikliği yapıyorlar. Birbirinden farkı olmayan bu teröristler kimlerden destek alırlarsa alsınlar bu destekleri yetmeyecek.

Üyesi olduğumuz NATO'nun da oradaki müttefiklerimizin de terörle mücadele konusunda aynı sorumluluğu paylaşmalarını ve NATO'ya karşı sorumluluklarını, bizim getirdiğimiz gibi yerine getirmelerini bekliyoruz."

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Kaynak: ANKA

Hulusi Akar, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hulusi Akar: 'Yunanistan'ın Saldırgan Eylemlerine Gerekli Karşılığı Verdik, Vermeye Devam Edeceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hulusi Akar: "Yunanistan'ın Saldırgan Eylemlerine Gerekli Karşılığı Verdik, Vermeye Devam Edeceğiz" - Son Dakika
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