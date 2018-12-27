Hulusi Efendi Devlet Hastanesine "Anne Dostu Hastane" Unvanı

Malatya'nın Darende ilçesinde hizmet veren Hulusi Efendi Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığından "Anne Dostu Hastane" unvanı almaya hak kazandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde hizmet veren Hulusi Efendi Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığından "Anne Dostu Hastane" unvanı almaya hak kazandı.



Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini arttırarak, anne adaylarının güvenli ve kaliteli doğum hizmetlerine ulaşmalarını sağlayan "Anne Dostu Hastane" modeli kapsamında gerçekleşen ulusal değerlendirme sonrası Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi "Anne Dostu Hastane" unvanını aldı.



Hastaneyi ziyaret ederek Başhekim Uzm. Dr. Arif Zengin'e sertifikasını veren İl Sağlık Müdür Doç. Dr. Recep Bentli, "Anne Dostu Hastane" modelinin Sağlık Bakanlığının öncü uygulamalarından olduğunu söyledi.



Konuyla alakalı gazetecilere bilgi veren Bentli, "Bakanlığımız tarafından anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmaları ve normal doğuma teşvik etmek amacıyla 'Anne Dostu Hastane' projesi geliştirilmiştir. Hulusi Efendi Devlet Hastanemiz de yapılan değerlendirmeler neticesinde 'Anne Dostu Hastane' unvanı almaya hak kazanmıştır." dedi.



Sağlık Müdür Bentli son olarak, "Bu unvanı alan Türkiye genelinde 26'ncı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ikinci, Malatya'da ise ilk ve tek olan Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanemizi ziyaret ederek, anne adaylarına güvenli ve kaliteli doğum hizmeti sunma yolundaki çabalarının tescili anlamına gelen bu belgeyi başhekimimize verdik. Hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.



Başhekim Zengin de Bentli'ye teşekkür ederek, "İlçemize bu hizmeti kazandırma adına özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bunun daha başlangıç olduğunu, ekibimizle birlikte daha nice özellikli hizmetleri hastalarımızın hizmetine sunacağımızı da vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Sağlık » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hasta Bebeğini Ağladığı İçin Döven Vicdansız Anne, Gözaltına Alındı

17 Yıldır Cinsel Organsız Yaşayan Suriyeli Genç Kız İsyan Etti: Yardım Edin

Kenan Sofuoğlu'ndan Büyük Tepki Çeken Paylaşımıyla İlgili Açıklama: Espri Katmak İstedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi