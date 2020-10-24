Hulusi Kentmen'in evi İzmit'e kazandırılıyor - Son Dakika

İzmit Belediyesi, Yeşilçam'ın tatlı sert, babacan karakteri Hulusi Kentmen'in İzmit'te bulunan evi için restorasyon çalışması başlattı.

İzmit'in tarihi ve kültürel değerlerini yaşatacak projelere devam eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şimdi de Yeşilçam'ın unutulmaz aktörü Hulusi Kentmen'in İzmit'te bulunan evini restore ettirerek, kentin kültür hazinesine kazandırıyor. Yıllardır kullanılmaması sebebiyle harabeye dönen ev, yapılan restorasyon çalışmasının ardından halkın hizmetine açılacak. Sanat evi olarak hizmet vermesi planlanan binanın restorasyon çalışmasına, bir STK'nın sponsorluğunda yapıyor.

Tarihi değerlere sahip çıkan İzmit Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde yenilenecek olan binada gerçekleştirilen lazer tarama çalışması ile yapının 3 boyutlu dijital verileri bilgisayarlı çizim ortamına aktarılacak ve buna göre restorasyon projesi oluşturulacak. Yeşilçam'daki babacan rolleriyle halkın sevgisini kazanan usta oyuncu Hulusi Kentmen'in evinin restorasyon çalışmasının bir buçuk yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. - KOCAELİ