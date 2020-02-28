Hülya Ağansoy son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hülya Ağansoy son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Hülya Ağansoy son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi Hülya Ağansoy, Mecidiyeköy Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Hülya Ağansoy son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi Hülya Ağansoy, Mecidiyeköy Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.


1996 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi Hülya Ağansoy dün yaşamını yitirmişti. Hülya Ağansoy'un cenazesi bugün öğlen namazını müteakip Mecidiyeköy Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Ağansoy'un kızı Asena Melike Ağansoy, oğlu Uğur Kürşad Ağansoy ve sevenleri katıldı. Çocuklarının cenaze merasiminde oldukça üzgün oldukları görüldü. Hülya Ağansoy'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Ağansoy, özellikle eşinin öldürülmesi sonrası cansız bedeni yanında yaptığı intikam konuşmasıyla adından söz ettirmişti. - İSTANBUL

Mecidiyeköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Helikopter getirdi, sağlık görevlisi koştu! Hayat mücadelesi böyle kaydedildi
Halep halkı, cuma namazının ardından İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kıldı Esed rejimine ait helikopterin düşürülme anı kameralar tarafından kaydedildi 33 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından Almanya, İngiltere ve Fransa'dan destek mesajları geldi

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 22:02:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hülya Ağansoy son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]