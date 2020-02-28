Hülya Ağansoy son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hülya Ağansoy son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Hülya Ağansoy son yolculuğuna uğurlandı

7 saat önce

Müslim SARIYAR-Kubilay ÖZEV/ YERALTI dünyasının ünlü ismi Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi Hülya Ağansoy, Mecidiyeköy Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hülya Ağansoy son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Müslim SARIYAR-Kubilay ÖZEV/ YERALTI dünyasının ünlü ismi Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi Hülya Ağansoy, Mecidiyeköy Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Ağansoy'un çocukları, yakınları ve sevenleri katıldı.

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi Hülya Ağansoy kanser rahatsızlığı nedeniyle dün vefat etmişti. Hülya Ağansoy için bugün Mecidiyeköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Ağansoy'un çocukları Uğur Kürşad Ağansoy, Asena Melike Ağansoy'un yanı sıra yakınları ve sevenleri katıldı. Ağansoy için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Helallik alındı. Ağansoy cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:58 Kaynak: DHA
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