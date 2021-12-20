Hülya Alaca cinayetinin arkasından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından katledilmiş - Son Dakika

18 Aralık'ta Görele'ye bağlı Hendekbaşı Mahallesi'nde iddiaya göre, eşinden boşanma aşamasında olan Hülya Alaca, dini nikahla birlikte yaşadığı Kemal Tüysüz'ün eşinin evine gitti. Alaca ile Kemal Tüysüz'ün eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Tüysüz'ün oğlu Yiğit Tüysüz, ruhsatsız tabancayla Hülya Alaca'ya ateş etti.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Göğsünden vurulan Hülya Alaca, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Hülya Alaca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAYIN ARDINDAN TESLİM OLDU

Olay sonrası evden uzaklaşan Yiğit Tüysüz, polis merkezine giderek suç aleti silahla teslim oldu. Gözaltına alınan Yiğit Tüysüz, emniyette tamamlanan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Tüysüz'ün ifadesinde, "Annemi ve kardeşimi kurtarmak için yaptım" dediği öğrenildi.

ALACA'DAN 1 KIZ ÇOCUĞU VAR

Hülya Alaca'nın cenazesi de tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Seferli köyünde toprağa verildi. Hülya Alaca'nın, Kemal Tüysüz'den 1 kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi.