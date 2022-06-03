Hülya Atçı Nergis: "Türkiye Tabii Ki Bu Mültecilerin Hem Bizzat Cazibe Merkezi Hem de Bir Uğrak Yeri"

AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, göçmen sorunu tartışmalarına ilişkin, " Türkiye, büyük bir ülke ve coğrafyası bakımından da bir geçiş bölgesi. Türkiye tabii ki bu mültecilerin hem bizzat cazibe merkezi hem de bir uğrak yeri. Yani buradan geçenler var, buraya gelmek isteyenler var… İşverenlerden duyuyoruz; 'Eğer Suriyeliler olmasaydı işimiz çok zordu, biz çalıştıracak eleman bulamazdık' diyenler de var" değerlendirmesini yaptı.

Hülya Atçı Nergis, Konya'nın yerel televizyon kanalı KON TV'de katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Atçı, Türkiye'de yaşanan göçmen sorunu tartışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"TÜRKİYE TABİİ Kİ BU MÜLTECİLERİN HEM BİZZAT CAZİBE MERKEZİ HEM DE BİR UĞRAK YERİ"

"Türkiye, büyük bir ülke ve coğrafyası bakımından da bir geçiş bölgesi. Türkiye tabii ki bu mültecilerin hem bizzat cazibe merkezi hem de bir uğrak yeri. Yani buradan geçenler var, buraya gelmek isteyenler var.

Tarihe gittiğimiz zaman, bakın, Suriye ve Irak Osmanlı toprağıydı. Nitekim orada yaşayanların demografik yapısı bizimle aynılar. Orada da Türkler, Kürtler, Araplar yaşıyor. Bizim güney bölgemizde de Türkler, Araplar ve Kürtler yaşıyor; akrabalık bağları var.

"HALEP'TEN, İDLİB'DEN, ŞAM'DAN GELİP DE TÜRKİYE'DE, ÇANAKKALE'DE SAVAŞANLAR VAR"

İnsani anlamda düşündüğümüzde, bunlarla tarihsel akrabalığımız var. Halep'ten, İdlib'den, Şam'dan gelip de Türkiye'de, Çanakkale'de savaşanlar var. Biz, bunları da görmezden gelemeyiz; yani çok eski değil bu tarih. Bugün, bunlar çok yabancıymış gibi de kabul edemeyiz, bizim din kardeşimiz. Güneydeki illerimize; Kilis'e, Gaziantep'e, Kahramanmaraş'a nitekim Hatay'a baktığımız zaman, ciddi anlamda Suriyeli mülteciyi barındırıyor ve orada ciddi bir sıkıntı ve kaos ortamı da doğmadı.

"'EĞER SURİYELİLER OLMASAYDI İŞİMİZ ÇOK ZORDU, BİZ ÇALIŞTIRACAK ELEMAN BULAMAZDIK' DİYENLER DE VAR"

Gelenlerde hem sermaye getirip istihdam yaratanlar var hem gelip Türkiye'de çalışanlar var. Baktığınız zaman, Türkiye'de çalışanlar var. Baktığınız zaman, Türkiye'de orta ölçekli, küçük ölçekli işletmelerde ciddi anlamda Suriyeli iş bulabiliyor ve çalışabiliyor. Nitekim işverenlerden duyuyoruz; 'Eğer Suriyeliler olmasaydı işimiz çok zordu, biz çalıştıracak eleman bulamazdık' diyenler de var."