Hülya Avşar'ın fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
12.07.2021 22:07
Başrolünde yer aldığı 'Masumiyet' dizisinin erken finalinden sonra Ayvalık'a geçen Hülya Avşar, Instagram'dan paylaştığı bikinili karesiyle sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte detaylar...
Tatil sezonunu geçtiğimiz ay Ayvalık'ta açan Hülya Avşar, bikinili pozunu yayınladı. 'Masumiyet' dizisinin finalinden sonra dinlenmeye çekilen oyuncu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Siyah bikinisiyle göz dolduran Avşar'ın pozuna kısa sürede 50 binden fazla beğeni geldi. Paylaştığı fotoğraflara uzun süredir yoruma kapatan oyuncunun bu karesini birçok internet sitesi ve Instagram hesapları yayınladı. Birçok sosyal medya kullanıcısı bu kare yüzünden ikiye bölündü. Bazıları fotoğrafın orjinal olduğunu söylerken, bir kısım ise fotoşop olduğunu iddia etti.
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