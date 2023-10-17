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Belediye başkanlığına aday olacağı söylenen Hülya Avşar konuştu: Hazır değilim - Son Dakika

Belediye başkanlığına aday olacağı söylenen Hülya Avşar konuştu: Hazır değilim

Son Güncelleme: 17.10.2023 19:23

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan spor kompleksinin açılışına katılan Hülya Avşar, belediye başkanlığına aday olacağı söylentisiyle ilgili "Hazır değilim" ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan spor kompleksinin açılışına katılan Hülya Avşar, Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile tenis maçı yaptı. Maç sonrası konuşan Avşar, bölgede çekilecek projelere hazır olduğu müjdesini verirken belediye başkanı adayı olacağı iddiasını için de "Hazır değilim" dedi.

BAŞKAN YILMAZ: HÜLYA AVŞAR BENİ FENA HALDE YENMEDİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Ali Hikmetpaşa Spor Kompleksi'nin açılışı dev karşılaşmaya sahne oldu. Hülya Avşar, tenis kortunda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile karşı karşıya geldi. Beraber korta gelen ikili için önce yazı tura atışı yapıldı. Kısa antrenmanın ardından Başkan Yılmaz ile Hülya Avşar maça geçildi. Gençlerin ve çocukların sevgi gösterileri yaptığı Hülya Avşar ise forumunun zirvesindeydi. Kısa mücadele sonrasında Hülya Avşar ile Yücel Yılmaz gazetecilere konuştu. Avşar, "Tesis süper, tahmin etmediğim kadar başarılı. Kortlar harika. İnanılmaz kalabalık bir sporcu grubu var. Her şey çok güzel" dedi. Başkan Yücel Yılmaz, ise "Hülya Hanım'a bizi kırmayıp geldiği için teşekkür ediyorum. Ayrıca beni fena halde yenmediği için yine teşekkür ediyorum" dedi.

Hülya Avşar, Ayvalık'ta çekilecek yeni projelere göz kırptı

"BAŞKANLIĞA HAZIR DEĞİLİM"

Hülya Avşar'a bir gazeteci "Ayvalık Belediye Başkanlığı'na aday olacağınız söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz" sorusunu yöneltti. Avşar, soruya kahkahaları ile cevap verirken, Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise 'Neden olmasın' yorumunda bulundu. Adaylık için hazır olmadığını belirten Avşar, "Başkan olsam sahile restoranlar yaparım. Spor alanları yapar, bakım ve temizlik konularında vatandaşları uyarıcı pankart asarım" ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar, Ayvalık'ta çekilecek yeni projelere göz kırptı

"YÖREMİZDE ÇEKİLEN BİR PROJEDE YER ALABİLİRİM"

Ayvalık ilçesinin dizi ve film projelerine ev sahipliği yapıldığı hatırlatılan Hülya Avşar, Ayvalık'ta bir projede yer almak ister misiniz sorusunu cevapladı: Avşar, "Tabi ki neden olmasın. Yöremizde çekilen çok proje var. Niye olmayalım böyle bir projede. Ancak bütün güzelliklerimizi gösteriyorlar, çok kalabalık oluyor artık. Bu kadar kalabalık olmasın bize kalsın istiyorum ama olmuyor" dedi.

Hülya Avşar, Ayvalık'ta çekilecek yeni projelere göz kırptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Belediye başkanlığına aday olacağı söylenen Hülya Avşar konuştu: Hazır değilim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye başkanlığına aday olacağı söylenen Hülya Avşar konuştu: Hazır değilim - Son Dakika
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