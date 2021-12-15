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Hülya Avşar'dan esinlendi oyuncu oldu - Son Dakika

Hülya Avşar'dan esinlendi oyuncu oldu

15.12.2021 11:02

- Hülya Avşar'dan esinlendi oyuncu oldu Yakın zamanda yayınlanacak ve mahalle hayatını anlatacak olan 'Bayrampaşa 11' dizisinin oyuncu kadrosundaki ünlü oyuncu Derya Yapanel, hayranı olduğu Hülya Avşar'dan etkilendiği için oyuncu olduğunu söyledi.

- Hülya Avşar'dan esinlendi oyuncu oldu

İSTANBUL - Yakın zamanda yayınlanacak ve mahalle hayatını anlatacak olan 'Bayrampaşa 11' dizisinin oyuncu kadrosundaki ünlü oyuncu Derya Yapanel, hayranı olduğu Hülya Avşar'dan etkilendiği için oyuncu olduğunu söyledi.

3 yıldır oyunculuk sektöründe birçok dizide canlandırdığı karakter ile oldukça sevilen genç oyuncu çekimleri devam eden ve mahalle heyecanını yeniden yaşatacak olan 'Bayrampaşa 11' dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Tamamen geçmiş yılları anlatan 'Bayrampaşa 11' dizisinde mahallenin kızı 'Hilal' karakterini canlandıracak olan genç oyuncu Derya Yapanel, çocukluğundan bu yana çok sevdiği ve kendisine hayranı olduğu Hülya Avşar ile güzel bir projede yer almak istediğini söyledi.

"Kendimi çok şanslı hissediyorum"

3 yıldır oyunculuk sektöründe olan genç oyuncu Derya Yapanel, "Bu sektörde olduğum için gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu yıl içerisinde çok güzel projelerde yer aldım. Çok güzel insanlarla tanıştım. Değerli sanatçılar ve oyuncular ile beraber olduk. Güzel projelerde yer almak ve bu konuda da kendimi ilerletmek istiyorum. Eğitimlerim aynı zamanda devam ediyor. Şuanda güzel bir projede yer alıyorum. 'Bayrampaşa 11' dizisi ile geliyoruz. Çok güzel bir ekip ve çok güzel bir kadrosu var. Yönetmenimiz İlyas Çağlayan, Mustafa Çavluer ve Senaristimiz Mustafa Kabul harika bir ekip kurmuşlar. Bende o ekibin içerisine mahallenin kızı Hilal olarak dahil edildim. Özellikle bu zamanlarda mahalle kültürünü görmeye ihtiyacımız var. Rezidanslardı, projelerdi derken çoğu insanlar birbirlerini tanımıyor. Ben doğma büyüme Bayrampaşalıyım. O kültürü de aynen bire bir anlatıyoruz. Komşuluklarda, iyi günlerde, kötü günlerde, hastalıkta ve sağlıkta iç içe olduğumuz için gerçekten çok güzel bir proje. Kısa zaman içerisinde sürpriz bir kanalda yayınlanacak. Ben çok mutluyum ve sabırsızlıkla bekliyorum. Benim için oyunculuk konusunda dönüm noktası olacak. Bayrampaşalı olduğum için ayrı bir heyecan duyuyorum" dedi.

Küçüklüğünden bu yana Hülya Avşar hayranı olduğunu ve onu çok sevdiğini kaydeden Yapanel, "Benim çocukluktan beri gerçekten çok sevdiğim isim Hülya Avşar. Kendisini çok seviyorum. Kendisiyle bir projede kısa da olsa çok keyifli dakikalar yaşadık. Kendisi çok sıcakkanlı çok şeker bir insan. Çok keyifli bir gün geçirdik. Onunla farklı projelerde yer almak istiyorum. Oyunculuğunu ve kendisini çok çok beğeniyorum.Kendisine de bundan bahsettim zaten. Bu sektöre nasıl girdiğimi ve kaç yıldır bu işi yaptığımı konuşmuştuk. İyi yapmışsın demişti benim için. Ben tekrar kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah seni güzel projelerde görürüz demişti. Bende kendisine inşallah sizinle başka projelerde yer almak isterim. Böyle bir sohbetimiz olmuştu" şeklinde konuştu.

"Bol aksiyonlu karakteri oynamak istiyorum"

Yurtiçinde eğitimlerinin devam ettiğini ifade eden genç oyuncu Derya Yapanel, "Yurtiçinde eğitim aldım ve halen daha eğitimlerim devam ediyor. Her eğitimde farklı şeyler öğreniyorsunuz. Bu biraz da yetenek ile alakalı. İçinizde varsa zaten hocalar buna ekleme yaparak sizi bambaşka bir yere götürebiliyor. Yurtdışına da açılıp bambaşka ve zor karakterleri oynamak istiyorum. Aşk mevzuları değil de, dedektiflik, polisiye ve bol aksiyonlu karakteri oynamayı çok istiyorum. Karakterim de buna çok yatkın. Onunla alakalı da aksiyon eğitimleri de almak istiyorum. Dizilere ve filmlere seyirciden ziyade oyuncu olarak bakmaya başlıyorsunuz. Kim ne yapıyor? Nasıl hareket ediyor, nasıl cevap veriyor. Bunun için bol bol dizi izliyorum" dedi.

Hülya Avşar'dan esinlendi oyuncu oldu
Hülya Avşar'dan esinlendi oyuncu oldu
Hülya Avşar'dan esinlendi oyuncu oldu
Hülya Avşar'dan esinlendi oyuncu oldu

Hülya Avşar, Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hülya Avşar'dan esinlendi oyuncu oldu - Son Dakika


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