Hülya Avşar'dan maç teklifi alan down sendromlu tenisçi Berfin, büyük heyecan yaşıyor - Son Dakika

İzmir'de 3 yıl önce başladığı teniste milli takıma seçilen 19 yaşındaki down sendromlu Berfin Aşık, hayranı olduğu sanatçı Hülya Avşar'la maç yapacağı günü heyecanla bekliyor.

Antalya'da 31 Mart'ta yapılacak Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları'na katılacak olan Berfin Aşık ile Hülya Avşar, menajerleri aracılığıyla iletişime geçti.

Teklif karşısında çok mutlu olan ve heyecanlanan Berfin Aşık, tarafların belirlediği bir tarihte sanatçıyla tenis maçına çıkacak.

Berfin'in annesi Serpil Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teklif karşısında büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi. Aşık, şunları kaydetti:

"Menajer arayıp söylediğinde inanamadım, 'Şaka mı yapıyorsunuz?' dedim. 'Önümüzdeki hafta Hülya Avşar maç yapmak istiyor.' dedi. Kararlaştıracağız. Haber verecekler. Berfin duyunca çığlık attı. Sevincinden ne yapacağını bilemedi. Etrafındakilere sarıldı. Menajeri 'Her şeyi ayarlayıp bildireceğiz.' dedi."