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Hülya Avşar geri dönüyor! Ünlü isimlerle dijital sohbet
6 saat önce
YouTube'da yayınlanacak yeni bir sohbet programına imza atacak olan Avşar, çekimlere bu hafta başlayacak.
YouTube'da yayınlanacak yeni bir sohbet programına imza atacak olan Avşar, çekimlere bu hafta başlayacak. Sanatçı, mart ayının ortasında izleyiciyle buluşması planlanan programında ünlü isimleri ağırlayacak ve onlarla özel hayatlarına dair sohbet edecek. Hülya Avşar, yakında bir müzikal çalışmasıyla da seyirci karşısına çıkacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:36
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