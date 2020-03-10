Hülya Avşar geri dönüyor! Ünlü isimlerle dijital sohbet

YouTube'da yayınlanacak yeni bir sohbet programına imza atacak olan Avşar, çekimlere bu hafta başlayacak. Sanatçı, mart ayının ortasında izleyiciyle buluşması planlanan programında ünlü isimleri ağırlayacak ve onlarla özel hayatlarına dair sohbet edecek. Hülya Avşar, yakında bir müzikal çalışmasıyla da seyirci karşısına çıkacak.