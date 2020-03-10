Hülya Avşar geri dönüyor! Ünlü isimlerle dijital sohbet - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hülya Avşar geri dönüyor! Ünlü isimlerle dijital sohbet - Son Dakika Magazin

Hülya Avşar geri dönüyor! Ünlü isimlerle dijital sohbet

6 saat önce

YouTube'da yayınlanacak yeni bir sohbet programına imza atacak olan Avşar, çekimlere bu hafta başlayacak.

Hülya Avşar geri dönüyor! Ünlü isimlerle dijital sohbet, System.String[]

YouTube'da yayınlanacak yeni bir sohbet programına imza atacak olan Avşar, çekimlere bu hafta başlayacak. Sanatçı, mart ayının ortasında izleyiciyle buluşması planlanan programında ünlü isimleri ağırlayacak ve onlarla özel hayatlarına dair sohbet edecek. Hülya Avşar, yakında bir müzikal çalışmasıyla da seyirci karşısına çıkacak.

Hülya Avşar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:36 
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