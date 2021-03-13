Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

Masumiyet dizisiyle ekrana dönen Hülya Avşar, bir hastanede arkadaşını ziyaret etti. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avşar, hayatına kimseyi sokmamasının sebebini de anlattı.

'KAFAMA GÖRE BİRİSİ ÇIKARSA FLÖRT EDEBİLİRİZ'

Ya ihtiyaç hissediyorsun diye abuk sabuk bir hayat yaşayacaksın, ya da karşına düzgün biri çıkana kadar bekleyeceksin. Bir de ben çok alıştım, özgürlük çok güzel bir şey" diyen Avşar, şöyle devam etti: & ;"Para, seks... Bence özgürlük dünyanın en büyük mutluluğu. Bundan sonra kalk evlen... Onları unutun. Kafama göre birisi çıkarsa flört edebiliriz, hayatı yaşayabiliyoruz. Kızımı büyüttüm, herkesin kendine göre bir hayatı var.