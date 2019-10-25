Son Dakika Haberleri: Hülya Avşar Kıvanç Tatlıtuğ'u övdü! Can Yaman ve Burak Özçivit'i eleştirdi!
Son Dakika Magazin Hülya Avşar Kıvanç Tatlıtuğ'u övdü! Can Yaman ve Burak Özçivit'i eleştirdi!

Hülya Avşar Kıvanç Tatlıtuğ'u övdü! Can Yaman ve Burak Özçivit'i eleştirdi!

38 dakika önce

Usta oyuncu Hülya Avşar, yeni nesil oyuncuları değerlendirdi.

">

Usta oyuncu Hülya Avşar, yeni nesil oyuncuları değerlendirdi. Kendi jenerasyonunun hala daha ağırlıkta olduğunu söyleyen Avşar kızının estetik iddialarına değinerek, "estetiğe karşı değilim ama yaratılanı korumaktan yanayım,yaşının izlerini yüzünde taşımak daha seksi" dedi

#HülyaAvşar

Hülya Avşar Kıvanç Tatlıtuğ'u övdü! Can Yaman ve Burak Özçivit'i eleştirdi!

Hülya Avşar, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun yeni ilişkisine onay verdi
Selçuk Yöntem'in Aşk-ı Memnu dizisindeki sahnesi yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı, olayın iç yüzünü anlattı Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la ilişkiye başlama hikayesini anlattı: Odama girip dudaklarıma yapıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 10:25:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hülya Avşar Kıvanç Tatlıtuğ'u övdü! Can Yaman ve Burak Özçivit'i eleştirdi!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]