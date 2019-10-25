Hülya Avşar Kıvanç Tatlıtuğ'u övdü! Can Yaman ve Burak Özçivit'i eleştirdi!
38 dakika önce
Usta oyuncu Hülya Avşar, yeni nesil oyuncuları değerlendirdi.
Usta oyuncu Hülya Avşar, yeni nesil oyuncuları değerlendirdi. Kendi jenerasyonunun hala daha ağırlıkta olduğunu söyleyen Avşar kızının estetik iddialarına değinerek, "estetiğe karşı değilim ama yaratılanı korumaktan yanayım,yaşının izlerini yüzünde taşımak daha seksi" dedi
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Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:46
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