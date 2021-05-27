Hülya Avşar, Masumiyet dizisinin neden final yaptığıyla ilgili konuştu: Televizyona uygun değildi, yeri dijitaldi

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, önceki akşam Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu. Avşar, program çıkışı başrolünde yer aldığı Masumiyet'in neden final yaptığıyla ilgili konuştu.

"MASUMİYET'İN YERİ DİJİTAL PLATFORMDU"

Dizinin senaryosu ve oyuncu kadrosunun kalitesinden bahseden Avşar, "Dizi televizyona uygun değildi, yeri dijital platformdu" açıklamasıyla şoke etti

"BENİM FİLTREMİ KULLANIN"

Dizi çekimlerinden kullanılan filtreden adeta yüzünün bir kısmı görünmez hale gelen Avşar, sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili şaka yapmayı da ihmal etmedi. Röportaj sırasında gazetecilerle şakalaşan Avşar, çekilen fotoğraflarını kontrol ederek "Benim filtremi kullanın" diyerek espri yaptı.

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU NE?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde dövülerek yol kenarına atılmasıyla sonsuza kadar değişti. Ekran macerasına hızlı başlayan dizi, 13. bölümle final yapmıştı.