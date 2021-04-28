Hastanede tedavisi yapılan Ertuğrul Postoğlu, birkaç gün sonra sete dönebilecek. Olaydan sonra 'Masumiyet' seti mecburen durmak zorunda kaldı.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Hülya Avşar , FOX ekranlarında başrolünü oynadığı 'Masumiyet' dizisinde senaryo gereği Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokatta hızını alamayınca olanlar oldu.

Son Dakika › Magazin › Hülya Avşar rol arkadaşını hastanelik etti - Son Dakika Magazin

Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD ordusuna video oyunlarını aratmayan gözlük