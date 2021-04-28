Hülya Avşar rol arkadaşını hastanelik etti

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Hülya Avşar, FOX ekranlarında başrolünü oynadığı 'Masumiyet' dizisinde senaryo gereği Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokatta hızını alamayınca olanlar oldu.
Avşar'ın tokadının ardından Ertuğrul Postoğlu'nun çene kemiği çıktı. Acı içinde kıvranan 54 yaşındaki oyuncu, hemen hastaneye kaldırıldı.
Rol arkadaşından defalarca özür dileyen Hülya Avşar, meslektaşını, kuzeni Dr. Erol Avşar'ın çalıştığı Akademik Hospital'a götürdü.
SETE ARA VERİLDİ
Hastanede tedavisi yapılan Ertuğrul Postoğlu, birkaç gün sonra sete dönebilecek. Olaydan sonra 'Masumiyet' seti mecburen durmak zorunda kaldı.
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