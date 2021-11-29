Hülya Avşar sahneden Erol Köse'ye takıldı: Bir yaz oyarım seni - Son Dakika

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, İstanbul'da bir mekanda hayranlarıyla buluştu. Uzun bir aradan sonra sahneye çıkan sanatçı, 30 yıllık repertuarında yer alan şarkıları kendisini dinlemeye gelenler için seslendirdi. "Geçse de Gençlik Çağım" şarkısını seslendirdiği sırada kendisini izlemeye gelen Erol Köse'ye takılmayı da ihmal etmedi.

"BİR YAZ OYARIM SENİ"

TGRT Haber'de ekranlara gelen Bilmedikleriniz programının sunucularından olan ve zaman zaman kendisini eleştiren Erol Köse'ye Avşar, "Sen şimdi Hülya Avşar, sonunda itiraf etti, gençlik çağının geçtiğini yazarsın, bir yaz oyarım seni" dedi. Köse ise "Asla, Hülya Avşar bir tane" diye yanıt verdi.

DERİN SIRT DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan ünlü sanatçı, sahnedeki performansı kadar iddialı kıyafetiyle de dikkat çekti. Hülya Avşar sahneye, derin sırt dekolteli kıyafetiyle çıkarken, 30 yıllık repertuarında yer alan şarkıları kendisini dinlemeye gelenler için seslendirdi.