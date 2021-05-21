Hülya Avşar: Sinovac yaptırdım çekik oldum

Sete gittiğini ifade eden Avşar, rol aldığı "Masumiyet" dizisinin yayından kalkacağı haberlerini doğruladı.

Ünlü oyuncu, "Biraz pahalı bir yapımdı. Güzel bir dijital film gibi oldu. 13 bölüm kısa ve güzeldi" diye konuştu.

Avşar, birinci doz koronavirüs aşısını olduğunu da söyledi. Çin aşısı Sinovac yaptırdığını açıklayan Avşar, elleriyle gözlerini çekik yaparak espriyi patlattı: "Çin aşısı yaptırdım. O yüzden gözlerim bak nasıl çekik duruyor. Çin aşısı olmayın, sonra böyle oluyorsunuz"