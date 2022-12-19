HÜLYA HEMŞİREYİ ÖLDÜREN EŞİ SUSMA HAKKINI KULLANIP, İFADE VERMEDİ - Son Dakika
Üye Girişi

HÜLYA HEMŞİREYİ ÖLDÜREN EŞİ SUSMA HAKKINI KULLANIP, İFADE VERMEDİ

19.12.2022 12:11

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, hemşire eşi Hülya Tortop'u (35) 3 ayrı yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini ihbar eden Murat Tortop (38), susma hakkını kullanarak ifade vermedi.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, hemşire eşi Hülya Tortop'u (35) 3 ayrı yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini ihbar eden Murat Tortop (38), susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Tortop, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 3068 Sokak'ta yaşandı. Denizli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan 3 çocuk annesi Hülya Tortop ile eşi Murat Tortop arasında iddiaya göre, 'kıskançlık' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Murat Tortop, Hülya Tortop'u 3 bıçak darbesiyle öldürdü. Olayın ardından Murat Tortop, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinayet işlediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Hülya Tortop'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Murat Tortop'u gözaltına alırken, suç aleti bıçağa da el konuldu. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Hülya Tortop'un cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İKİ KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Hülya Tortop'u bıçaklayarak öldüren eşi Murat Tortop hakkında eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği, Tortop'un son verilen uzaklaştırma süresi dolunca evine gittiği öğrenildi. Murat Tortop'un eşini sık sık çocukları almakla tehdit ettiği de iddia edildi. Hülya Tortop'un cenazesi, bugün memleketi Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde toprağa verilecek.

3 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Murat Tortop'un ayrıca 23 yıl önce babası ve 11 yıl önce ağabeyinin intihar ettiği, bu nedenle psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Poliste susma hakkını kullanan Murat Tortop, ifade vermedi. Tortop, sevk edildiği adliyede 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Çiftin 2, 4 ve 6 yaşındaki çocukları ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Denizli'de karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı Denizli'de karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı Merkezefendi lider Fenerbahçe'yi devirdi Merkezefendi lider Fenerbahçe'yi devirdi

Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HÜLYA HEMŞİREYİ ÖLDÜREN EŞİ SUSMA HAKKINI KULLANIP, İFADE VERMEDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:59 Berke Özer'den şaşırtan hamle! Türkiye'de anlaştığı kulüp gündem olacak
12:25 Köpeğe çarpmamak için manevra yapan minibüs, kamyonete çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı
12:26 Oyuncu Yağmur Ün, kızı Su Diana'nın yer aldığı ilk aile pozunu takipçileriyle paylaştı
12:25 Dünya Kupası zaferinin mutluluğunu yaşayan Messi'yi Nusret sinirlendirdi
12:20 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı: Seçimlerde kaç Suriyeli oy kullanacak?
11:54 Didem Soydan, "çıplak poz" isteyen takipçisine verdiği cevapla gündem oldu: Var açığı, Google'la kurtul kardeşim
11:52 Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışıyordu! INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist, Hatay sınırında yakalandı
11:44 Arjantin'in Dünya Kupası zaferi uluslararası basında geniş buldu! Manşetlerin hepsi birbirinden ilgi çekici
11:41 TÜİK, 2021'de Türkiye'nin nüfusunun 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştığını açıkladı
11:34 MasterChef Türkiye'de finale günler kala yarışmaya veda eden son isim Yağız oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2022 13:20:59. #1.11#
SON DAKİKA: HÜLYA HEMŞİREYİ ÖLDÜREN EŞİ SUSMA HAKKINI KULLANIP, İFADE VERMEDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement